МГУ вошел в ТОП-100 лучших университетов мира

, 10:12 29

По качеству образования Московский государственный университет имени Ломоносова занял 95-е место.

Фото : ТАСС/Бобылев Сергей

Согласно исследованию Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR) МГУ имени Ломоносова занял 95-е место в списке лучших высших учебных заведений мира по качеству образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

При этом по уровню востребованности в качестве молодых специалистов выпускники МГУ находятся на 348-м месте, по профессионализму научно-преподавательского состава — 174-я строчка рейтинга, по уровню научно-исследовательской деятельности — 249-е место.

«По совокупности показателей университет опустился на 222-е место в мире», — говорится в релизе.

Еще 18 российских вузов были отмечены в числе двух тысяч лучших университетов мира. Среди них Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургские профессора опровергли слух о баснословной зарплате.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +9°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

10:49
Поселок в Хабаровском крае из-за паводка полностью отрезан от цивилизации
10:38
«Море обаяния!» Поклонники Гришаевой расхвалили актрису за образ чайки
10:25
Вооруженный налет на отделение «Почты России» совершен в Екатеринбурге
10:12
МГУ вошел в ТОП-100 лучших университетов мира
9:55
В «Слуге народа» заявили о невозможности вернуть Донбасс законодательно — видео
9:47
В Москве установят памятник Вилли Токареву

Сейчас читают

Костюм Дженнифер Лопес лопнул по швам на концерте в Москве
Видео: Лиза Галкина придумала уморительный финал для своей сказки
«У меня крылышки!» Волочкова едва не выпала за борт яхты — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги