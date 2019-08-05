МГУ вошел в ТОП-100 лучших университетов мира

Согласно исследованию Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR) МГУ имени Ломоносова занял 95-е место в списке лучших высших учебных заведений мира по качеству образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

При этом по уровню востребованности в качестве молодых специалистов выпускники МГУ находятся на 348-м месте, по профессионализму научно-преподавательского состава — 174-я строчка рейтинга, по уровню научно-исследовательской деятельности — 249-е место.

«По совокупности показателей университет опустился на 222-е место в мире», — говорится в релизе.

Еще 18 российских вузов были отмечены в числе двух тысяч лучших университетов мира. Среди них Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургские профессора опровергли слух о баснословной зарплате.