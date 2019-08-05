МГУ вошел в ТОП-100 лучших университетов мира

Согласно исследованию Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR) МГУ имени Ломоносова занял 95-е место в списке лучших высших учебных заведений мира по качеству образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».
При этом по уровню востребованности в качестве молодых специалистов выпускники МГУ находятся на 348-м месте, по профессионализму научно-преподавательского состава — 174-я строчка рейтинга, по уровню научно-исследовательской деятельности — 249-е место.
Еще 18 российских вузов были отмечены в числе двух тысяч лучших университетов мира. Среди них Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.
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