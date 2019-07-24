Петербургские профессора опровергли слух о баснословной зарплате

Ученые Петербурга опровергли информацию о баснословных зарплатах профессоров в Северной столице. Как сообщил в беседе с 5-tv.ru профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Сергей Александров, слухи о заработной плате не менее 120 тысяч рублей сильно преувеличены.

«Оклад у всех примерно одинаковый и составляет порядка 60 тысяч», — сообщил профессор.

При этом Александров подчеркнул, что в понятие заработной платы помимо оклада входят различные гранты и хозяйственные договоры — поэтому в общей сложности каждый профессор может получать довольно крупную сумму.

Озвученную версию подтвердил и профессор Санкт-Петербургского технологического института Анатолий Малыгин.

«У меня как у заведующего кафедрой зарплата 60 с небольшим тысяч. Плюс официальные надбавки, которые выплачивают периодически в течение года. У нас работает рейтинговая система преподавателей, в соответствии с ней выплачиваются надбавки. Вместе с ними у меня „грязными“ выходит в районе 100 тысяч. Но не 120», — рассказал Малыгин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько в среднем Россияне зарабатывают в 2019 году.