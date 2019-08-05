Специалисты прогнозируют три волны паводка в Приамурье

, 13:49 Эфирная новость 42

Уровень Амура рядом с Хабаровском может достигнуть 650 сантиметров.

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Фото, видео : ТАСС/Коньков Сергей, 5-tv.ru

Тем временем, большая вода захватывает все новые территории на Дальнем Востоке. Специалисты прогнозируют три волны паводка у Хабаровска, уровень Амура может достигнуть отметки 650 сантиметров. Вышедшие из берегов реки фактически разрывают на части весь регион.

Самая тяжелая ситуация на островах. В зоне подтопления — четыре населенных пункта. Жители Софийска изолированы полностью — транспортное сообщение с поселком прервано, все 11 мостов повреждены. Больше тысячи человек заблокированы в отрезанном водой Чегдомыне.

Уровень воды в реке растет слишком быстро. Это уже почувствовали на себе жители столицы. Стихия уже начала топить городскую набережную Хабаровска.

Об изматывающей схватке со стихией в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнения.

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