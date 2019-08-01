Видео: В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнения

, 16:14 Эфирная новость 53

Сформировавшийся в Амурской области паводок достиг территории Еврейской автономной области.

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Фото, видео : ТАСС / Латынина Светлана, 5-tv.ru

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Паводок в Иркутской области 61 Погода 3928

В Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнения. Дело в том, что сформированный в Амурской области паводок достиг территории соседнего региона.

За минувшие сутки с 31 июля на 1 августа в ЕАО был зафиксирован подъем уровня Амура на 28-58 сантиметров. Вода вышла в пойму у населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.

Тем временем число подтопленных паводком домов в Иркутской области достигло почти двух тысяч. Стихия затронула 44 населенных пункта. Под водой — социальные объекты, мосты и дороги.

В Тулуне, как и месяц назад, огромная пробка на федеральной трассе «Сибирь». В ней застряли сотни водителей, они ждут, пока разрешат движение по мосту через реку Ия.

А в Амурской области из затопленного Белогорска начали эвакуировать местных жителей. Из-за повышения уровня воды в реке Томь свои дома покинули более 30 человек. Но с каждым часом вода прибывает, поэтому число эвакуированных будет увеличиваться.

«Эвакуация производилась на армейских машинах Урал высокой проходимости, так как другие машины не могли добраться до места. В дальнейшем готовы оказывать помощь по эвакуации до тех пор пока она необходима», — заявил старший эвакуационной команды ВВО лейтенант Сергей Каргапольцев.

Паводковую обстановку в Амурской области и в Бурятии контролируют с помощью беспилотников. Техника помогает определить площадь подтопленной территории и проводить мониторинг разрушений, и оценить ущерб от стихии. По предварительным подсчетам, только потери урожая оцениваются сейчас в полтора миллиарда рублей.

К паводкам готовятся в соседнем Хабаровске. По прогнозам специалистов большая вода придет в регион уже к концу недели. Уровень Амура поднимется почти на пять метров. А через неделю эта цифра станет еще больше. Спасатели держат ситуацию в регионе под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что паводок в Амурской области может побить рекорд наводнения 2013 года.

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