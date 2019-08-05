Взрывы прогремели на территории воинской части в Красноярском крае — видео

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Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.

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Фото, видео : ВКонтакте @krskdtp, @id354745026, Instagram @i.a.s.4, YouTube @GrAdUs

Многочисленные взрывы и пожар произошли на территории одной из воинских частей в Ачинском районе Красноярского края в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС. На место происшествия направлены автобусы для эвакуации населения близлежащих сел и деревень.

Судя по фото и видеозаписям, которые распространяются в социальных сетях, столбы дыма и огонь видны за несколько километров. В населенных пунктах воют сирены.

«Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть», — сказал собеседник агентства.

ВКонтакте @krskdtp 

По предварительным данным, взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе военной части. К месту ЧП выдвинулись пожарные расчеты.

В результате происшествия пострадали два человека. С осколочными ранениями их доставили в больницу.

Трасса Ачинск — Назарово полностью перекрыта. Местная администрация просит жителей не ездить в сторону деревни Каменка, где расположена воинская часть.

Помимо прочего, поступает информация об ущербе, нанесенному жилому фонду села Каменка.

«Пострадали жилые дома. Выбиты окна взрывной волной. Территория (воинской части — Прим.ред.) оцеплена», — сказал собеседник агентства.

ВКонтакте @krskdtp
 
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами взрыва на территории Института рака в Каире стали 16 человек.

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