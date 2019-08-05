Многочисленные взрывы и пожар произошли на территории одной из воинских частей в Ачинском районе Красноярского края в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС. На место происшествия направлены автобусы для эвакуации населения близлежащих сел и деревень.

Судя по фото и видеозаписям, которые распространяются в социальных сетях, столбы дыма и огонь видны за несколько километров. В населенных пунктах воют сирены.

« Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть », — сказал собеседник агентства.

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По предварительным данным, взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе военной части. К месту ЧП выдвинулись пожарные расчеты. В результате происшествия пострадали два человека. С осколочными ранениями их доставили в больницу. Трасса Ачинск — Назарово полностью перекрыта. Местная администрация просит жителей не ездить в сторону деревни Каменка, где расположена воинская часть. Помимо прочего, поступает информация об ущербе, нанесенному жилому фонду села Каменка. « Пострадали жилые дома. Выбиты окна взрывной волной. Территория (воинской части — Прим.ред.) оцеплена », — сказал собеседник агентства.

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