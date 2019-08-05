Видео: жертвами взрыва на территории Института рака в Каире стали 16 человек

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По данным местных изданий, в результате ЧП в Египте также пострадал 21 человек.

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Фото, видео : YouTube / مصراوي Masrawy, cairo24.com

Шестнадцать человек погибли при взрыве, который прогремел на территории Института рака в Каире 5 августа. Как сообщает МВД Египта, сдетонировал кислородный баллон, находившийся в автомобиле одного из сотрудников лечебного учреждения. Происшествию предшествовало ДТП, после чего разгорелся серьезный пожар.

Также сообщается, что в результате трагедии 21 человек получил ранения.

На месте ЧП работают экстренные службы города — к Институту рака были направлены десятки пожарных и скорых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 14 человек погибли в страшной аварии с микроавтобусами в Египте.

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