Эксперты: Рецессия в экономике России возможна уже в 2019 году

Техническая рецессия, то есть снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, может произойти уже в оставшиеся пять месяцев текущего года. Причиной подобной тенденции может быть жесткая налоговая и денежно-кредитная политика. Такой вывод содержится в
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Согласно исследованиям Росстат, рост ВВП
Согласно прогнозам экспертов института, рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, поскольку анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в стране снижается, а не растет. Так, по итогам первого полугодия 2019 года количество работников МСП сократилось на 1,6% год к году, а количество самих МСП — на 7-8% год к году.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян.