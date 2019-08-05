Эксперты: Рецессия в экономике России возможна уже в 2019 году

Техническая рецессия, то есть снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, может произойти уже в оставшиеся пять месяцев текущего года. Причиной подобной тенденции может быть жесткая налоговая и денежно-кредитная политика. Такой вывод содержится в аналитической записке Института экономики роста имени Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов .

« Учитывая текущую экономическую политику и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития », — говорится в документе.

Согласно исследованиям Росстат, рост ВВП по итогам I квартала 2019 года составил 0,5% год к году. Данных за II квартал и первое полугодие пока не озвучены, но, по оценкам Минэкономразвития, рост экономики по итогам полугодия составил 0,7% год к году , отмечается в документе.

Согласно прогнозам экспертов института, рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, поскольку анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в стране снижается, а не растет. Так, по итогам первого полугодия 2019 года количество работников МСП сократилось на 1,6% год к году, а количество самих МСП — на 7-8% год к году.

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