Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве объявлен в розыск

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Мужчина покинул митинг, держа на руках чужого ребенка.

Фото : ТАСС/Шарифулин Валерий

Один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве — Сергей Фомин — скрылся и объявлен в розыск. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Следственный комитет. Заочно мужчине уже предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ — «Массовые беспорядки».

«Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления», — дополнительно отмечается в опубликованном ведомством сообщении.

Речь идет о несанкционированном митинге, который прошел 27 июля. Участники мероприятия вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. В сторону представителей Росгвардии протестующие бросали камни и зажженные файеры, а также распыляли слезоточивый газ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по данному факту уже возбуждено уголовное дело — по последним данным, его фигурантами стали уже девять человек.

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