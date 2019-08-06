Бывшая жена Константина Крюкова вновь вышла замуж и родила ребенка

Бывшая жена актера Константина Крюкова Евгения Варшавская в 2014 году вышла замуж за предпринимателя и магистра экономического факультета МГУ Самвела Гроднева. У пары подрастает сын Григорий, которого назвали в честь деда по линии отца.

Константин Крюков сумел сохранить с Евгенией хорошие отношения. Актер принимает активное участие в воспитании их общей дочери Юлии. Стоит отметить, что нынешняя супруга 34-летнего артиста Алина прекрасно ладит с его бывшей женой и недавно женщины даже выбрали для отдыха один и тот же курорт.

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По словам знакомой Константина Крюкова, актер не афиширует связь с бывшей семьей, при этом он не прекращал общаться с экс-супругой.

« Костя, правда, не любит афишировать связь с Варшавскими, но с Женей никогда общение не прерывал — у них же общая дочка, и это навсегда! Юлька — замечательная! » — цитирует Анастасию Муругову Starhit.

Известно, что Евгения Варшавская, помимо работы визажистом, является владелицей одного из московских ресторанов итальянской кухни, который ей презентовал нынешний супруг.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Константин Крюков рассказал о деде-фронтовике.