Бывшая жена Константина Крюкова вновь вышла замуж и родила ребенка

, 8:57 247

Экс-супруги сумели остаться друзьями и построить новые семьи.

Фото : www.globallookpress.com

Бывшая жена актера Константина Крюкова Евгения Варшавская в 2014 году вышла замуж за предпринимателя и магистра экономического факультета МГУ Самвела Гроднева. У пары подрастает сын Григорий, которого назвали в честь деда по линии отца.

Константин Крюков сумел сохранить с Евгенией хорошие отношения. Актер принимает активное участие в воспитании их общей дочери Юлии. Стоит отметить, что нынешняя супруга 34-летнего артиста Алина прекрасно ладит с его бывшей женой и недавно женщины даже выбрали для отдыха один и тот же курорт.

Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

По словам знакомой Константина Крюкова, актер не афиширует связь с бывшей семьей, при этом он не прекращал общаться с экс-супругой.

«Костя, правда, не любит афишировать связь с Варшавскими, но с Женей никогда общение не прерывал — у них же общая дочка, и это навсегда! Юлька — замечательная!» — цитирует Анастасию Муругову Starhit.

Известно, что Евгения Варшавская, помимо работы визажистом, является владелицей одного из московских ресторанов итальянской кухни, который ей презентовал нынешний супруг.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Константин Крюков рассказал о деде-фронтовике.

Читайте также

+11° Днём +18°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

Последние новости

9:29
«Маленький вымогатель»: Подольская рассказала о плохой привычке сына
9:15
Чиновники просят в разы увеличить им командировочные — видео
8:57
Бывшая жена Константина Крюкова вновь вышла замуж и родила ребенка
8:48
Чиновника, поручившего выкрасить памятник ВОВ в нелепый цвет, судят за растрату
8:41
«Угонщица»: Водонаева предрекла новой подруге Петрова Милославской участь Леди Гаги
8:34
«Сереня, поздравляю»: Кудрявцева оценила клип Лазарева о несчастной любви

Сейчас читают

Кто та 24-летняя «разлучница», которая влюбила в себя Александра Петрова
«На сцене ничего не бывает спонтанного»: Лолита о лопнувшем костюме Лопес
«Как жарко!» Алеся Кафельникова в топике на голое тело исполнила эротичный танец

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги