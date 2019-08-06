«Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные ягодицы — фото

, 10:39 Фото 198

Анастасия Квитко поделилась с поклонниками снимком с новой провокационной фотосессии.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», поделилась с поклонниками снимком с новой провокационной фотосессии. Дива опубликовала сторис с кадром, где на ней надеты только топ и едва различимые из-за телесного цвета стринги.

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Фотосъемкой в стиле ню подобное не назовешь, однако Квитко постоянно балансирует на «грани», оголяя свои формы, но при этом все же оставаясь в нижнем белье, а случается, что и в верхней одежде. Например, накануне модель тоже порадовала подписчиков снимком в топе с эффектом «мокрой майки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о восторге пользователей от Анастасии Квитко, запечатленной на берегу моря в кожаном боди с элементами корсета и перчатках.

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