В Бразилии операцию на мозге провели под аккомпанемент пациента — видео

, 12:59 Эфирная новость 69

Опухоль, обнаруженная у музыканта, влияла на мелкую моторику. Чтобы точно отслеживать свои действия в ходе операции, хирург попросил мужчину что-нибудь исполнить.

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Фото, видео : ТАСС/Ronny Hartmann, 5-tv.ru

Уникальную операцию провели медики Бразилии. Они удалили опухоль мозга под аккомпанемент пациента. Во время хирургического вмешательства больной играл на синтезаторе.

Опухоль была обнаружена у музыканта в том участке мозга, который влиял на мелкую моторику. Она мешала больному играть на пианино. Чтобы точно отслеживать свои действия во время операции, врач попросил мужчину что-нибудь исполнить. На сложное произведение сил не хватило, но фрагмент гаммы пациент сыграл, и даже напел.

Операция прошла успешно. Музыкант выздоравливает, и уже пообещал хирургам перед выпиской порадовать виртуозным исполнением любимого танго, бразильского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об удивительной операции в Индии, там стоматологи удалили мальчику 526 зубов.

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В Бразилии операцию на мозге провели под аккомпанемент пациента — видео

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