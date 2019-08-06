Уникальную операцию провели медики Бразилии. Они удалили опухоль мозга под аккомпанемент пациента. Во время хирургического вмешательства больной играл на синтезаторе.

Опухоль была обнаружена у музыканта в том участке мозга, который влиял на мелкую моторику. Она мешала больному играть на пианино. Чтобы точно отслеживать свои действия во время операции, врач попросил мужчину что-нибудь исполнить. На сложное произведение сил не хватило, но фрагмент гаммы пациент сыграл, и даже напел.

Операция прошла успешно. Музыкант выздоравливает, и уже пообещал хирургам перед выпиской порадовать виртуозным исполнением любимого танго, бразильского.

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