«Никто и подумать не мог»: Юдашкин ужаснулся скоропостижной смерти Вербер

, 18:58 Эксклюзивное интервью 188

Модельер признался, что видел бизнес-леди всего несколько дней назад — Вербер была полна сил и строила планы на ближайший месяц.

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Фото, видео : Instagram @verberalla, @vyudashkin

Российский модельер Валентин Юдашкин признался, что смерть Аллы Вербер стала для него полной неожиданностью. Как отметил художник в беседе с 5-tv.ru, российской модной индустрии будет непросто без советов покойной.

«Алла Вербер — один из немногих высокоуровневых профессионалов, которые есть в нашей стране. Она и начинала, и вела это дело и достойно представляла не только свою компанию, но и Россию на международном рынке. Она создала большую империю. Конечно, тяжело будет без ее совета. Я хочу, главное, выразить поддержку ее дочери, ее супругу и ее маме. Ужасно, что сейчас узнает ее мама. Это катастрофа», — уверен Юдашкин.

При этом, по словам модельера, скоропостижной смерти fashion-директора ЦУМа ничего не предвещало. Всего несколько дней назад Юдашкин общался с Вербер на светском мероприятии и строил планы на будущие встречи.

Instagram @vyudashkin
 

«Мне очень печально, потому что мы виделись дней пять назад. Мы были на юбилее у Игоря Крутого. Она была в потрясающей форме. Никто об этом думать не мог. Все строили планы — как встречаться дальше в августе, как где-то увидеться», — поделился кутюрье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алла Вербер скончалась во вторник, 6 августа, в возрасте 61 года.

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