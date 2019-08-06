«Никто и подумать не мог»: Юдашкин ужаснулся скоропостижной смерти Вербер

Российский модельер Валентин Юдашкин признался, что смерть Аллы Вербер стала для него полной неожиданностью. Как отметил художник в беседе с 5-tv.ru, российской модной индустрии будет непросто без советов покойной.

«Алла Вербер — один из немногих высокоуровневых профессионалов, которые есть в нашей стране. Она и начинала, и вела это дело и достойно представляла не только свою компанию, но и Россию на международном рынке. Она создала большую империю. Конечно, тяжело будет без ее совета. Я хочу, главное, выразить поддержку ее дочери, ее супругу и ее маме. Ужасно, что сейчас узнает ее мама. Это катастрофа», — уверен Юдашкин.

При этом, по словам модельера, скоропостижной смерти fashion-директора ЦУМа ничего не предвещало. Всего несколько дней назад Юдашкин общался с Вербер на светском мероприятии и строил планы на будущие встречи.

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