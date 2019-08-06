Умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

, 16:54 1 066

Одной из самых успешных бизнес-леди страны был 61 год.

Фото : Instagram @verberalla

Скончалась Алла Вербер. Как стало известно 5-tv.ru, байер и легендарный фэшн-директор ЦУМа умерла на 62-м году жизни. Предположительно, Вербер два дня назад был госпитализирована в одну из больниц в итальянском городе Форте. Во вторник, 6 августа, знакомый Аллы Вербер в Facebook написал о ее кончине.

«В это невозможно поверить. В больнице Форте-дей-Марми в возрасте 61 года от инфаркта умерла fashion-директор TSUM Moscow и вице-президент Mercury Алла Константиновна Вербер. Настоящая легенда мира российской и мировой моды», — написал журналист Олег Ширан.

Алла Вербер входила в число самых успешных бизнес-леди России. В работе ее отличало необыкновенное чутье в отношении всего, что касалось стиля и тенденций.

Известно, что знаменитая бизнес-леди страдала онкологическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти автора знаменитой песни «Снег кружится» Сергея Березина.

Читайте также

+18° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

17:07
«Фальшивое лицо»: Ольгу Бузову разнесли в сети за лицемерие
17:06
«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
16:54
Умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
16:40
Видео: Путин пообещал победителям международных школьных олимпиад премии до одного миллиона рублей
16:27
«У них никогда не было секса»: дочь Федосеевой-Шукшиной о браке с Алибасовым
16:12
СК возбудил дело по факту подрыва боеприпасов на складе в Ачинске

Сейчас читают

«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
«Вас Волочкова покусала?»: Подписчики раскритиковали новое фото Собчак с отдыха

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги