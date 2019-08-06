Умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Скончалась Алла Вербер. Как стало известно 5-tv.ru, байер и легендарный фэшн-директор ЦУМа умерла на 62-м году жизни. Предположительно, Вербер два дня назад был госпитализирована в одну из больниц в итальянском городе Форте. Во вторник, 6 августа, знакомый Аллы Вербер в Facebook написал о ее кончине.

«В это невозможно поверить. В больнице Форте-дей-Марми в возрасте 61 года от инфаркта умерла fashion-директор TSUM Moscow и вице-президент Mercury Алла Константиновна Вербер. Настоящая легенда мира российской и мировой моды», — написал журналист Олег Ширан.

Алла Вербер входила в число самых успешных бизнес-леди России. В работе ее отличало необыкновенное чутье в отношении всего, что касалось стиля и тенденций.

Известно, что знаменитая бизнес-леди страдала онкологическим заболеванием.

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