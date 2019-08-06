Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры

, 22:17 Фото 51

Украинский президент уверен, что встречу нужно провести как можно скорее.

Фото : © РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы «нормандской четверки» как можно скорее возобновить переговоры по Донбассу. Свое обращение украинский лидер разместил в Facebook 6 августа.

«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Именно поэтому я призываю лидеров стран — участниц „нормандского переговорного формата“ — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — сообщил Зеленский в своем послании.

Facebook @zelenskiy95

Речь идет о смерти четверых украинских военных в Донбассе в этот же день — об этом сообщил представитель украинского министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, обвинив в произошедшем ополченцев региона, которые якобы проводили боевые действия.

На территории Донбасса с 21 июля действует режим перемирия. Однако за несколько часов до начала действия режима украинская сторона обстреляла жилые дома в регионе, попытавшись спровоцировать ополченцев. Кроме того, за время перемирия неоднократно было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 3 августа украинские боевики из минометов обстреляли север Горловки.

Читайте также

+12° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

23:17
Камера наблюдения сняла массовую драку со стрельбой на юге Москвы — видео
23:06
Вокруг света за 37 дней: бизнесмен из Петербурга обогнул Землю на трицикле
22:52
Фото: в сети восхищаются красавцами-сыновьями Памелы Андерсон
22:38
Кайли Дженнер арендует в день рождения яхту за 250 миллионов долларов
22:17
Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры
22:06
«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

Сейчас читают

Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной
«Божественно красива»: Седокова станцевала на улице во время отдыха
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги