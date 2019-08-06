Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы «нормандской четверки» как можно скорее возобновить переговоры по Донбассу. Свое обращение украинский лидер разместил в Facebook 6 августа.

«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Именно поэтому я призываю лидеров стран — участниц „нормандского переговорного формата“ — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров» , — сообщил Зеленский в своем послании.

Facebook @zelenskiy95

Речь идет о смерти четверых украинских военных в Донбассе в этот же день — об этом сообщил представитель украинского министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, обвинив в произошедшем ополченцев региона, которые якобы проводили боевые действия.

На территории Донбасса с 21 июля действует режим перемирия. Однако за несколько часов до начала действия режима украинская сторона обстреляла жилые дома в регионе, попытавшись спровоцировать ополченцев. Кроме того, за время перемирия неоднократно было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 3 августа украинские боевики из минометов обстреляли север Горловки.