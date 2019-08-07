Видео: Квентин Тарантино прогулялся по Красной площади

Квентин Тарантино приехал в Москву. Американский режиссер прогулялся по центральным улицам и площадям, побродил по Кремлю и признался, что в восторге от столицы.

Экскурсию для знаменитого гостя провел министр культуры России Владимир Мединский.

Осмотрев достопримечательности, Тарантино задал неожиданный вопрос: «Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом?»

Внимание режиссера привлек Царь-колокол: Тарантино даже потер его на удачу. А она понадобится: ведь уже завтра в России состоится премьера картины «Однажды в Голливуде» с Бредом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Режиссер рассчитывает на успех у российской публики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Брюса Ли раскритиковала Квентина Тарантино за роль ее отца в новом фильме.