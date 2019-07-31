Дочь Брюса Ли раскритиковала Квентина Тарантино за роль ее отца в новом фильме

, 12:48 45

Шеннон Ли призналась, что ей было неловко во время просмотра картины.

Фото : Кадр из к/ф "Путь дракона"

Дочь легендарного актера Брюса Ли Шеннон раскритиковала фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает The Independent. Ее возмутило то, как знаменитый режиссер показал ее отца. Шеннон не понравилось, что Тарантино превратил Брюса Ли в «карикатуру».

«Я понимаю, что они хотели сделать из персонажа Брэда Питта суперзлодея, который может избить Брюса Ли. Но им не нужно было обращаться с ним так», — заявила актриса.

Шеннон Ли сказала, что ей было очень неловко во время просмотра фильма, потому что она слышала, как зрители смеялись над ее отцом.

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Премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоялась 21 мая 2019 года, в России картина выйдет в прокат 8 августа. Фильм рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются занять место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма.

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