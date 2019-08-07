Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку

, 7:00 Эфирная новость 44

Американские журналисты утверждают, что Хантсман планирует баллотироваться на пост губернатора в штате Юта.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Куденко

Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе американской дипмиссии.

Ханстман уже направил соответствующее прошение главе Белого Дома. В России он проработает до 3 октября.

По информации американских журналистов, Хантсман планирует вернуться в родной штат Юта и баллотироваться на пост губернатора.

Нынешний глава американского посольства начал работу в Москве в октябре 2017 года. В российском МИДе отставку Хантсмана связывают со сложной внутриполитической ситуацией в США, которая могла помешать дипломату проявить свои возможности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что богатейшие люди мира потеряли 117 миллиардов долларов из-за споров США с Китаем.

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