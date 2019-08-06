Богатейшие люди мира потеряли 117 миллиардов долларов из-за споров США с Китаем

Богатейшие люди мира суммарно потеряли порядка 117 миллиардов долларов. Причиной убытков стало падение котировок на американском рынке.

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Всего инцидент сказался на состоянии 500 человек, но агентство Bloomberg отдельно сообщает о 21 персоне, личное состояние которых уменьшилось после этого более чем на миллиард долларов. Самые большие потери понес основатель Amazon Джефф Безос — 3,4 миллиарда долларов. Однако Безос по-прежнему остается самым богатым человеком планеты.

Среди тех, кто понес наибольшие убытки, также оказались президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно — он потерял 3,2 миллиарда долларов — и глава Facebook Марк Цукерберг, который лишился 2,8 миллиарда. Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, потерял ровно два миллиарда долларов.

Причиной падения котировок эксперты называют разногласия между США и Китаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американский президент Дональд Трамп заявил о вводе санкций против Китая с 1 сентября. Причиной ввода ограничительных мер глава США назвал невыполнение китайской стороной обещаний, данных его стране.