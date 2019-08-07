Мотоцикл вызвал массовую панику в Нью-Йорке — видео

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Прохожие на Таймс-сквер спутали звуки мотоциклетного мотора со стрельбой и начали разбегаться в разные стороны.

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Фото, видео : twitter @bleibforth

Громкий звук мотора мотоцикла вызвал массовую панику на Таймс-сквер в Нью-Йорке во вторник вечером, 6 августа. Прохожие спутали его со звуком выстрелов, передает Daily Mail. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как люди разбегаются в разные стороны.

По данным полиции, услышав звуки мотора, прохожие устремились в сторону Седьмой авеню и Западной 41-й улицы с криками: «Стрелок!». В результате инцидента один человек пострадал при падении из-за того, что «пытался скрыться от выстрелов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минувшие в США случился по-настоящему «кровавый уикенд». Серия вооруженных нападений произошла в штатах Техас, Огайо и Иллинойс. В результате 30 человек погибли, еще десятки пострадали.

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