Громкий звук мотора мотоцикла вызвал массовую панику на Таймс-сквер в Нью-Йорке во вторник вечером, 6 августа. Прохожие спутали его со звуком выстрелов, передает Daily Mail. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как люди разбегаются в разные стороны.

По данным полиции, услышав звуки мотора, прохожие устремились в сторону Седьмой авеню и Западной 41-й улицы с криками: «Стрелок!». В результате инцидента один человек пострадал при падении из-за того, что «пытался скрыться от выстрелов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минувшие в США случился по-настоящему «кровавый уикенд». Серия вооруженных нападений произошла в штатах Техас, Огайо и Иллинойс. В результате 30 человек погибли, еще десятки пострадали.