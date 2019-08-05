США лихорадит от серии вооруженных нападений. Техас, Огайо, Иллинойс. Стрелки один за другим открывают огонь. Сначала в торговом центре, затем у входа в бар, а потом — возле детской площадки. В результате 30 погибших и десятки пострадавших.

Соболезнования в связи с трагическими инцидентами Дональду Трампу выразил Владимир Путин. Что же происходит в Америке? Хроника кровавых событий у Антона Альхимовича.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 24-летний дейтонский стрелок перед бойней убил свою сестру и ранил ее бойфренда. Сам нападавший был ликвидирован полицейскими.