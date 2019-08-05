Кровавый уикенд в США: 30 убитых, десятки раненых — репортаж

, 11:56 Эфирная новость 52

Американцы вновь выступили с требованием ужесточить требования продажи оружия населению, но власти реагируют на это сухими отговорками.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Liu Liwei, 5-tv.ru

США лихорадит от серии вооруженных нападений. Техас, Огайо, Иллинойс. Стрелки один за другим открывают огонь. Сначала в торговом центре, затем у входа в бар, а потом — возле детской площадки. В результате 30 погибших и десятки пострадавших.

Соболезнования в связи с трагическими инцидентами Дональду Трампу выразил Владимир Путин. Что же происходит в Америке? Хроника кровавых событий у Антона Альхимовича.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 24-летний дейтонский стрелок перед бойней убил свою сестру и ранил ее бойфренда.  Сам нападавший был ликвидирован полицейскими. 

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