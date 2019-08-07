Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным

, 12:29 Видео 64

Для дальнейшего обсуждения путей решения конфликта в Донбассе глава Украины намерен связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ZEUS, /Дружинин Алексей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что утром в среду, 7 августа, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы поднимался вопрос о гибели четырех украинских военнослужащих на Донбассе. Также были затронуты темы возвращения украинских заключенных и сокращения сроков строительства моста в станице Луганской, пишут РИА Новости.

Впоследствии для обсуждения путей решения конфликта на Донбассе глава Незалежной намерен связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Первый звонок у меня был с президентом РФ Путиным, второй у меня будет уже из Турции с президентом Макроном… Также хочу связаться сегодня с Меркель и договорится о срочной встрече», — подчеркнул украинский политик.

Зеленский добавил, что в ближайшее время также должна состояться встреча в «нормандском формате», то есть с руководителями сразу четырех стран: России, Украины, Германии и Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский призвал страны-участницы «нормандской четверки» как можно скорее возобновить переговоры по Донбассу.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Последние новости

12:52
Леонардо Ди Каприо и его невеста Камила устроили знакомство с родителями?
12:40
В Вологде открыли четвертый детский сад за лето
12:29
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным
12:18
Мотоцикл вызвал массовую панику в Нью-Йорке — видео
12:12
Названы основные причины незанятости в России в 2019 году — видео
11:54
Тренер Валуева скончался за рулем автомобиля в Петербурге

Сейчас читают

Юзеры отметили, что дети Пугачевой и Галкина становятся копиями родителей
«Беру слова обратно»: Разин изменил мнение о Бузовой после общения с ее матерью
Ирина Шейк похвасталась большим бюстом в коротком топе — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги