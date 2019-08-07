Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что утром в среду, 7 августа, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы поднимался вопрос о гибели четырех украинских военнослужащих на Донбассе. Также были затронуты темы возвращения украинских заключенных и сокращения сроков строительства моста в станице Луганской, пишут РИА Новости.

Впоследствии для обсуждения путей решения конфликта на Донбассе глава Незалежной намерен связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

« Первый звонок у меня был с президентом РФ Путиным, второй у меня будет уже из Турции с президентом Макроном… Также хочу связаться сегодня с Меркель и договорится о срочной встрече », — подчеркнул украинский политик.

Зеленский добавил, что в ближайшее время также должна состояться встреча в «нормандском формате», то есть с руководителями сразу четырех стран: России, Украины, Германии и Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский призвал страны-участницы «нормандской четверки» как можно скорее возобновить переговоры по Донбассу.