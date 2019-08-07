ВКонтакте объявила о запуске музыкальных стикеров в историях

Во ВКонтакте теперь можно добавлять в истории музыкальные стикеры. О новом обновлении сообщила пресс-служба соцсети. Как пользователи, так и сообщества могут добавлять фрагменты из треков в свои истории, а также добавлять понравившиеся песни к себе в плейлист или отправлять их знакомым.

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Таким образом, ВКонтакте стала первой российской платформой, которая для подобной функции задействовала возможности собственного музыкального сервиса. Для того, чтобы добавить песню в свою историю, необходимо прикрепить к ней стикер «МУЗЫКА».

Нужные песни можно найти через поиск, так и в специальных подборках: «Выбор редакции», «Популярное» и «Новинки». Обладателями платной или пробной подписки в музыкальных сервисах ВКонтакте являются более 2,5 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о возможности выделения специальных зон для выступлений уличных музыкантов в Санкт-Петербурге.