Не судьба: несовместимость мужчины и женщины по знаку зодиака

Часто влюбленные пытаются узнать уровень совместимости по знакам зодиака. Однако не все знают, что есть люди, которым просто не суждено быть вместе. Астрологи назвали шесть зодиакальных пар, чьи отношения приведут только к конфликтам, взаимной ненависти и разбитым сердцам.

Весы и Рак

Общительные Весы ворвутся в жизнь скромных и тихих Раков подобно урагану. Бедные Раки просто испугаются шумных приятелей Весов и постоянных незапланированных вечеринок в своей квартире. Весы не отдают себе отчета в том, что Раки — существа домашние и спокойные. Весы не смогут одарить Раков достаточными вниманием и заботой, ведь вся их энергия будет уходить на друзей.

Водолей и Рыбы

Водолей не встанет на задние лапки перед эгоистичными тиранами Рыбами. И последних это просто взбесит. Рыбы — очень обидчивы и нуждаются в постоянном одобрении. Водолей из-за своей ветрености может просто не заметить желаний возлюбленного.

Стрелец и Скорпион

Эта парочка живет в двух абсолютно разных мирах. Скорпион — жесткий, целеустремленный, обожающий раскладывать все по полочкам, просто не сможет понять легкомысленного Стрельца. Скорпионы больше всего нуждаются в уверенности в завтрашнем дне. Однако ветреный Стрелец будет не в силах дать им стабильность и постоянство.

Близнецы и Козерог

Умница и трудяга Козерог даже близко не подойдет к Близнецам. Последние — сумасшедшие, взбалмошные, непостоянные натуры, которые испугают Козерога до полусмерти. А обожающим новизну и приключения Близнецам консервативный Козерог покажется скучным и нудным болваном.

Лев и Дева

Лев будет пытаться обуздать и подчинить Деву. Однако такое не представляется возможным. И не потому, что Дева будет сопротивляться. А потому что ей просто — все равно. Более пофигистичного знака зодиака Лев точно не встречал. Но даже если у парочки все-таки получится вступить в отношения — ничего хорошего из этого не выйдет. Однажды оба сойдут с ума: Дева от бездумной щедрости спутника, а Львы от невероятной дотошности возлюбленного.

Телец и Овен

Парочка просто упрется друг в друга рогами и никогда не сможет прийти к компромиссу. Овен не станет тратить время на упрямого спутника, а просто найдет себе более податливого партнера на стороне. Тельцов в таких отношениях больше всего будет раздражать внешняя безэмоциональность Овна.

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