Около 12 тысяч россиян ежегодно заболевают раком из-за вредного производства

В России ежегодно выявляются порядка 12 тысяч случаев онкозаболеваний, вызванных работой на вредном производстве, однако фактически признаются только 20-30 из них. Такую статистику озвучил ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.

Эксперт пояснил, что тенденция появления рака в следствие профессиональной деятельности человека наблюдается как в России, так и во всем мире, и касается, в частности, производств, где есть промышленные канцерогены — коксохимия, нефтехимия, работа с источниками ионизирущей радиации и другие.

Проблема в том, что, как правило, последствия такой профессиональной деятельности человека проявляются уже после его ухода с работы, например, на пенсию.

« Если у человека в возрасте 60–65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, поскольку на процессе лечения это не сказывается », — отметил он.

В этой связи Бухтияров уверен, что необходимо максимально усилить меры по предотвращению «профессионального» рака, ведь в отличие от других факторов, вызывающих онкозаболевание, именно этот является потенциально устранимым.

Ранее Минздрав назвал регионы с наибольшим распространением онкологии.