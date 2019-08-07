Кто станет новым послом США в России

, 19:59 Видео 24

Эксперты полагают, что смена главы американской дипмиссии не поможет улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

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Фото, видео : ТАСС/Новодережкин Антон, /Владимир Астапкович, /Геодакян Артем, /Петров Сергей, /Фадеичев Сергей

Вашингтон еще не озвучил имя будущего посла США в России взамен Джона Хантсмана, подавшего прошение о сложении полномочий, однако политологи активно обсуждают возможных кандидатов на эту должность.

В целом, эксперты не высказывают оптимизма по поводу того, что с приходом нового главы американской дипмиссии отношения Москвы и Вашингтона начнут улучшаться.

Как рассказал «Известиям» ведущий специалист Центра актуальной политики Виктор Олевич, вероятнее всего, администрация Трампа назначит вместо Хантсмана фигуру, которая будет выглядеть достаточно жесткой по отношению к РФ, что обусловлено внутриполитической борьбой в Штатах.

В свою очередь директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что именно Вашингтон сформировал санкционный режим в отношении России. Более того, у обеих стран категорически не совпадают взгляды на внешнюю политику.

«Сильно сомневаюсь в том, что смена посла позволит как-то улучшить отношения. Нормализация российско-американского взаимодействия зависит не от того, кто представляет американское государство в Москве, а от той канвы отношений, которая сформировалась», — приводит ТАСС слова политолога.

Что касается конкретных предположений относительно кандидатуры будущего посла США в Москве, то, как пишет RT, им может стать спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

k-window.com

Также этот пост прочат нынешнему главе американской дипмиссии в ФРГ Ричард Гренелл, который не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В Германии он вызвал возмущение тем, что рассылал письма в немецкие компании, требуя от них отказаться от участия в реализации проекта «Северный поток — 2». Гренелл также упрекал Берлин в недостаточных взносах в бюджет НАТО.

dw.com

Как передавал 5-tv.ru, после работы в Москве Хантсман планирует баллотироваться на пост губернатора штата Юта.

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