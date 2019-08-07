Президент Украины Владимир Зеленский уже в начале своего первого официального визита в Турцию успел нарушить протокол мероприятия с участием почетного караула.

Возле президентского дворца в Анкаре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский визави должны были заслушать рапорт офицера. В момент, когда военнослужащий приготовился зачитать свой доклад, а Эрдоган, согласно церемониалу, встал напротив него, Зеленский почему-то стал уходить в сторону.

Вероятно, президент Незалежной просто неправильно интерпретировал жест Эрдогана, указавшего тому, где нужно стоять, а возможно бывший артист еще просто не успел освоить азы международного протокола относительно правил проведения первого официального визита.

Тем не менее, позднее в среду, 7 августа, лидеры проведут двухсторонние переговоры, после чего выступят на пресс-конференции. Также в ходе поездки в Турцию Зеленский встретится с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Ранее в Анкаре Зеленский заявил, что уверен в «возврате» Крыма.