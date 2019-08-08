В столицу Киргизии этой ночью ввели бронетехнику. На улицах появились военные. В эти минуты в Бишкеке проходит экстренное заседание Совбеза Киргизии. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости принять безотлагательные меры для сохранения мира и безопасности в стране и назвал действия своего предшественника анти-конституционными.

Этой ночью в селе Кой-Таш спецназ дважды пытался задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. При этом один спецназовец погиб, более 50 человек получили ранения. Шестерых сотрудников сил правопорядка взяли в заложники и удерживают в доме экс-президента.

Минувшей ночью в Бишкеке и пригородах продолжалось противостояние между спецназом, милицией и сторонниками Атамбаева. В ход шли камни и бутылки. Судя по видео в соцсетях, милиция также использовала подручные средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киргизии прошла вторая волна спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева.