На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти Орловой

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги. Орг» мы собираем деньги для Насти Орловой. У девятимесячной девочки — врожденный нефротический синдром — редкое генетическое заболевание.

С рождения жизнь малышки полностью зависит от аппарата искусственной почки. Мучительные процедуры диализа длятся по 12 часов в день. Единственный шанс на спасение — трансплантация — с донорским органом она сможет стать обычным ребенком и навсегда забыть о болезненных процедурах. Но еще до операции девочке необходимо пройти курс дорогостоящего лечения. Иначе чужие почки в ее организме просто не приживутся.

Стоимость спасительного препарата — почти два с половиной миллиона рублей. Собрать такую сумму в большой семье Насти, где работает только отец невозможно. Как подарить малышке счастливое детство, знает Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Дианы Арифулиной.