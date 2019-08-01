На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дианы Арифулиной

, 6:37 Эфирная новость 45

У Дианы редкий врожденный порок сердца. Два года девочка провела в реанимации, подключенная к кардиостимулятору.

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Фото, видео : 5-tv.ru

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День Добрых Дел 270

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7195 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для пятилетней Дианы. У нее — редкий врожденный порок сердца. Два года девочка провела в реанимации, подключенная к кардиостимулятору.

Сейчас ее маленькое сердце может биться самостоятельно. Но девочка растет и больной орган в ее груди уже не справляется с нагрузками. Взяться за такой сложный случай согласились только врачи из Германии. Родные девочки смогли собрать большую часть денег, не хватает чуть больше миллиона рублей — и времени найти недостающую сумму уже просто нет — операция назначена на 22 августа. И это единственный шанс на спасение маленькой Дианы. О той, кто очень ждет помощи — Руслан Смыков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Леши Сувейздиса, у которого редкая форма остеогенной саркомы.

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