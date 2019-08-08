Взрывы слышны в районе ЧП в войсковой части в Северодвинске

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По информации ТАСС пожар произошел на одном из кораблей.

Фото : www.globallookpress.com

Пожар в военной части в Северодвинске произошел в четверг, 8 августа. Об этом сообщает ТАСС. По их данным, возгорание случилось на судне.

По информации Интерфакса, который ссылается на собственный источник, в результате инцидента два человек могли погибнуть. 

Источник в силовых структурах заявил РИА Новости о 15 пострадавших и двоих погибших.

Кроме того, очевидцы сообщают, что со стороны военного объекта, где предположительно произошел пожар, слышны взрывы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре и взрыве на военном складе в Красноярском крае.

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