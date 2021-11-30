Какие продукты помогут сохранить зрение — советы офтальмолога

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Игорь Рязов
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В условиях постоянных стрессов и длительной работы за компьютером многие забывают о необходимости заботиться о своем зрении. Бесследно это не проходит.

Какие продукты помогут сохранить зрение — советы офтальмолога

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Профессор Елена Гришина напомнила россиянам, какие рекомендации необходимо соблюдать, чтобы сберечь здоровье глаз. В условиях постоянных стрессов, длительной работы за компьютером и регулярного использования различных гаджетов обыватели подвергают зрение огромной нагрузке.

Доктор настоятельно советует при работе за монитором каждый час отдыхать по пять-десять минут.

«Важно также помнить, что неправильно подобранные очки, длительное сильное напряжение глаз, могут спровоцировать головную боль», — приводит слова Елены Гришиной РИА Новости.

Кроме того, по словам офтальмолога, сохранить зрение поможет употребление в пищу продуктов, богатых витаминами и ненасыщенными жирными кислотами омега-3. Это рыба (особенно скумбрия), а также овощи и фрукты.

Ну и конечно, необходимо регулярно проводить диагностику зрения. После 40 лет наведываться к специалисту рекомендуется каждый год, потому что с возрастом увеличивается вероятность развития катаракты и глаукомы.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение специалиста о том, мог ли смартфон при непрерывном использовании «выжечь» несколько сотен дыр в глазах тайваньской девушки.

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