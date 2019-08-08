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«Страшные истории для рассказа в темноте» и другие премьеры этой недели

, 19:25 Видео 52

Легендарный Тарантино, документалка про южнокорейский бойз-бенд и детская версия Лары Крофт.

Фото : Кадр из кинофильма «Страшные истории для рассказа в темноте»

В ближайшие выходные зрители могут увидеть в кинотеатрах сразу несколько громких премьер. Страшная сказка, легендарный Тарантино, документалка про южнокорейский бойз-бенд и детская версия Лары Крофт — 5-tv.ru рассказал о новых фильмах, которые точно стоит посмотреть.

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«Страшные истории для рассказа в темноте»

В российский прокат 8 августа вышли «Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредала. Продюсером проекта стал мексиканский номинант на «Оскар» — Гильермо Дель Торо, славящийся своей любовью к сказочным сюжетам.

В фильме показана мистическая история о группе подростков, случайно оказавшихся в доме с привидениями. Все в лучших традициях хоррора: зловещие кукурузные поля, в которых исчезают жертвы; монстры и призраки умерших людей; темные коридоры, сырые подвалы и другие пугающие фишки. Зрителям точно добавит мурашек на коже жуткая атмосфера фильма — действие происходит в далеком 1968 году в канун Хеллоуина.

«Однажды в Голливуде»

Квентин Тарантино снял фильм с суперзвездами американского кинематографа — Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо. Сюжет картины разворачивается в эпоху упадка «золотого века» Голливуда — конце 60-х годов. Известный актер и его дублер пытаются найти себе место в быстро меняющемся мире кино. Комедийно-драматический фильм Тарантино вызвал восторг у зрителей и критиков на Каннском фестивале, однако не был удостоен наградами.

«BTS: Открой свою душу»

Документальный фильм, в котором реальные участники группы из Южной Кореи — BTS — делятся своими впечатлениями со зрителями после мирового турне. Семь музыкантов коллектива, сформировавшегося в 2013 году, отъездили огромный тур с шоу «Love yourself» и теперь рассказывают о невероятном опыте и приключениях, которые пережили за это время.

«Дора и Затерянный город»

Адаптация мультфильма «Даша-путешественница», снятая Джеймсом Бобином, повествует о девочке Доре, которая все детство прожила вместе с родителями-исследователями в джунглях. В обычной школе у малышки возникли серьезные проблемы в общении со сверстниками. Все усугубило внезапное исчезновение семьи Доры. Она отчаянно решает отправиться на поиски родителей. Западные критики называют адаптацию мультика «Даша-путешественница» детским вариантом Лары Крофт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ждет зрителей на премьере фильма «Оно-2».

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