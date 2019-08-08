Дочь певицы Валерии — Анна Шульгина — не стесняется своих пышных форм. 26-летняя SHENA? — под таким псевдонимом девушка выступает на сцене — опубликовала в Instagram провокационное видео. На кадрах дочка знаменитости сидит перед зеркалом и любуется собственным телом. Исполнительница одета в ультра-обтягивающий красный костюм с сексуальными шортами в черную сеточку. В ролике певица фокусирует камеру на своем животе — у Шульгиной там большая жировая складка — и дерзко ухмыляется.

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«Любишь поесть, умей и складочки любить», — подписала пост знаменитость.

Поклонницы дочери Валерии оценили чувство юмора любимицы и полностью поддержали ее. Большинство фанаток испытывают ту же проблему, что и знаменитость — лишние отложения на животе.

«Народная мудрость! Аж до слез в точку!»

«Жизненно»;

«Селена Гомез любит каждую свою складочку, и от нее миллионы в восторге. Вес — это вообще не главное в жизни», — утверждают подписчики.

В комментариях у Анны Шульгиной не было ни одного хейтерского сообщения — все фолловеры пытались ободрить кумира.

«Все отлично! Красивая!»

«Офигенная фигура, секси, так держать!»

«Ох, какие бомбические формы!» — восхитились юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Валерии откровенно рассказала о шоу-бизнесе.