Оплата труда российских космонавтов вполне сопоставима с зарплатой астронавтов НАСА, Европейского и Канадского космических агентств, а также Японского агентства аэрокосмических исследований, сообщает RT.

Космонавты числятся на штатных должностях «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина». Начисление зарплат сотрудникам происходит в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».

В соответствии с документом, оклад у кандидата в космонавты равен 60,9 тысячам рублей. Космонавту начисляют 63,8 тысячи рублей, а инструктору — космонавту — 88,45 тысячи рублей. Отмечается, что при добросовестном и успешном выполнении служебных обязанностей сотрудникам положена надбавка в размере 25% от оклада. По итогам года выплачивается 13-я зарплата. Космонавты, выполнявшие миссии на орбите, получают единовременное вознаграждение, зависящее от сложности и длительности заданий.

На размер зарплаты российских космонавтов влияет также и количество полетов. Размер ежемесячной надбавки составляет от 55 до 120%.

На сегодняшний день отряд космонавтов состоит из 25 человек.

Ранее 5tv.ru сообщал, что российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС.