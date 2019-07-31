Видео: Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС

, 21:07 Эфирная новость 25

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» пристыковался к МКС через 3 часа 19 минут после старта с Байконура, установив рекорд «скорости» прибытия к станции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : globallookpress.com / Roscosmos, 5-tv.ru

Грузовой корабль Прогресс МС-12 состыковался с Международной космической станцией (МКС). Все произошло штатно — ровно в 18.35 по московскому времени. Прогресс на ракете-носителе успешно запустили с Байконура. К орбитальной станции он долетел по сверхбыстрой схеме — сделал всего два витка вокруг Земли. По времени это 3 часа 25 минут. Раньше полет занимал более двух суток. Грузовик привез космонавтам — топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие.

«Прогресс МС-12» — уже третий корабль, прилетевший к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная процедура занимает 34 оборота вокруг Земли (50 часов). Самой быстрой траекторией, по которой к МКС отправляются космонавты, является шестичасовая четырехвитковая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли корабль Cargo Dragon.

Читайте также

+12° Днём +14°
Ночью +9°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

21:21
Видео: В офисе «Буквоеда» на Минеральной улице в Петербурге прошли обыски
21:14
«Дикая!»: Рианна показала фанатам пышную грудь в бюстгальтере собственного бренда
21:07
Видео: Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
20:53
Victoria’s Secret впервые отменит шоу из-за финансовых проблем
20:46
Видео: Элла Памфилова выступила против шантажа на выборах
20:34
Алла Пугачева пыталась отговорить певицу Жасмин брать такой творческий псевдоним

Сейчас читают

Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова
Фото: Абсолютно голая Кортни Кардашьян попыталась привлечь внимание к своему бренду
Соблазнительная Нино Нинидзе решила «согреть» фанатов обнаженным фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги