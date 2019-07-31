Видео: Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС

Грузовой корабль Прогресс МС-12 состыковался с Международной космической станцией (МКС). Все произошло штатно — ровно в 18.35 по московскому времени. Прогресс на ракете-носителе успешно запустили с Байконура. К орбитальной станции он долетел по сверхбыстрой схеме — сделал всего два витка вокруг Земли. По времени это 3 часа 25 минут. Раньше полет занимал более двух суток. Грузовик привез космонавтам — топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие.

«Прогресс МС-12» — уже третий корабль, прилетевший к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная процедура занимает 34 оборота вокруг Земли (50 часов). Самой быстрой траекторией, по которой к МКС отправляются космонавты, является шестичасовая четырехвитковая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли корабль Cargo Dragon.