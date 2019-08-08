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  4. Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

, 20:24 31

Сергей Фомин также назвал ответственной за свое уголовное преследование Любовь Соболь.

Фото : ТАСС/Евгений Одиноков

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в ходе акции оппозиции в центре Москвы 27 июля Сергей Фомин в интервью «Медиазоне» назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его приспешницу Любовь Соболь.

Сергей Фомин подчеркнул, что принимал участие в избирательной кампании как волонтер штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь в 2019 году впервые. По его словам, он ранее никогда не бывал на подобных мероприятиях.

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», — заявил Сергей Фомин.

Помимо прочего, он отметил, что Навальный и Соболь должны предпринять максимум усилий для того, чтобы все фигуранты дела о массовых беспорядках 27 июля оказались на свободе.

«Это — ваша сейчас главная задача, а не выборы», — заключил Сергей Фомин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурант дела о массовых беспорядках в Москве объявлен в розыск.

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