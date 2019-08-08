В несогласованных акциях в центре Москвы обнаружили американский след

Члены временной комиссии по защите государственного суверенитета Совета Федерации назвали недавние незаконные акции в центре Москвы масштабной попыткой вмешательства во внутреннюю политику России. В ходе заседания расширенной рабочей группы, состоявшегося в четверг, 8 августа, прозвучал новый термин — «мозаичные технологии». Суть заключается в том, чтобы действовать одновременно в разных направлениях.

С одной стороны, может показаться, что все составляющие протестных действий случайны. Но, если собрать их воедино, становится видна четкая картина происходящих событий. Например, координаторы толпы, действующие на улицах Москвы, которых было в разы больше, чем зафиксированных объективами телекамер.

В ходе недавних акций протеста так называемые «специально обученные люди», стали действительно заметнее. В частности, видеоблогер Егор Жуков, который во время беспорядков в центре столицы активно координировал действия толпы. Парню всего 21 год и для своих лет он уже достаточно образован. Молодой человек прошел тренинги «Национального демократического института США», который был создан и финансируется правительством Соединенных Штатов и «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. В Армении, кстати, он во время митингов перенимал соответствующий опыт и делился им с теми, кого это интересовало.

«Перекрытие дорог — важнейшая тактика, которая словно перекрывает движение крови по телу города. Любой город живет за счет своей логистической системы, оттого массовое вмешательство в его функционирование очень часто заканчивается фатально», — говорит Егор Жуков.

По сути, формально — он блогер, частное лицо. Зарубежная пресса открыто поддерживала протесты в российской столице. Редакция общенационального вещателя Германии Deutsche Welle во время незаконных акций активно поддерживала их в Twitter.

По аналогичному принципу об объективности забыли и десятки других зарубежных редакций. Перед началом беспорядков к Любови Соболь стояла целая очередь из желающих взять интервью. При этом она хвасталась этим «достижением» в сети.

Анонс незаконных акций в Москве был не менее масштабным. Этому поспособствовало, в том числе, и посольство США. Дипломаты обнародовали подробную информацию о предстоящем мероприятии 3 августа. Формально это было предупреждение для американцев, находящихся в российской столице, а по сути — схема на русском языке, причем очень подробная.

Сенатор Сергей Кисляк, бывший посол РФ в Соединенных Штатах, остался под впечатлением от масштаба проведенной работы «наших партнеров». И, кстати, крупные компании лоббистов стали действовать в совокупности с дипломатами и СМИ. Например, пытаются оказывать влияние на членов Совета по правам человека. Правозащитники уже по этому поводу направляют жалобы в международные организации. Комиссар Совета Европы отреагировал на них, публично осудив Россию.

Помимо этого, применяются и скрытые способы давления. Во время проведения незаконных акций увеличилось количество атак на государственные сайты. Видеосервис YouTube, принадлежащий компании Google, отказывал в проведении прямых трансляций тем, кто мог осветить события с невыгодной стороны.

Перечень давно известных и новых способов иностранцев оказывать влияние на российскую политику большой. В Совете Федерации намерены подвергнуть тщательному анализу каждый пункт. По результатам будет подготовлен соответствующий доклад. На сентябрьское заседание будут приглашены дипломаты особо активных стран. Стоит отметить, что будут разрабатываться законодательные предложения — определить список мест, запрещенных для проведения митингов в принципе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки.