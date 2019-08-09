Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ провели полеты над акваторией Берингова моря в ходе учений «Океанский щит-2019». Российские самолеты на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители американских ВВС F-22 и F-18, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
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В Министерстве обороны отметили, что российскими летчиками дальней авиации регулярно выполняются полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
С 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова проводится оперативное учение «Океанский щит-2019». В мероприятии задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных сил России.
Стоит отметить, что основу корабельной группировки составляют суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Петербурге.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый полет совершил тяжелый беспилотник «Охотник».