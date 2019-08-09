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  4. Два бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ провели полеты над Беринговым морем — видео

Два бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ провели полеты над Беринговым морем — видео

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Полеты были проведены в рамках учений «Океанский щит-2019».

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Фото, видео : 5-tv.ru, telegram @new_militarycolumnist

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ провели полеты над акваторией Берингова моря в ходе учений «Океанский щит-2019». Российские самолеты на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители американских ВВС F-22 и F-18, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США», — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны отметили, что российскими летчиками дальней авиации регулярно выполняются полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

С 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова проводится оперативное учение «Океанский щит-2019». В мероприятии задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных сил России.

Стоит отметить, что основу корабельной группировки составляют суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Петербурге.

Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. В ходе учения «Океанский щит-2019» планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации, и отработать навыки по управлению силами флота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый полет совершил тяжелый беспилотник «Охотник».

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