Первый полет совершил тяжелый беспилотник «Охотник»

КБ Сухой провел испытания российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник». Его первый полет продлился более 20 минут.

«Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве добавили, что «Охотник» разработан по схеме «летающее крыло». При изготовлении ученые использовали спецматериалы и покрытия, которые выводят на высокий уровень незаметность беспилотника для радиолокационных средств обнаружения. Также он оснащен высококлассной аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и иной разведки.

Испытания проводились на одном из аэродромов оборонного ведомства России.

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