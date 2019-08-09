Национальный стандарт на школьную форму хотят ввести в России

В России появится стандарт на школьную форму. С таким предложением выступило Министерство промышленности и торговли.

Жесткие требования коснутся в первую очередь качества тканей. Материалы должны быть прочными, пропускающими воздух, не садиться после стирки и не мяться, а вот шить форму единого образца никого принуждать не будут.

Правила вступят в силу уже со следующего года.

Министерство просвещения предлагает уже сейчас изменить подход к школьным урокам труда. Вместо рубанков, напильников и станков классы необходим оснастить современной электроникой.

По мнению чиновников, российские школьники должны заниматься 3D-моделированием, примерять шлемы виртуальной реальности и учиться управлять квадрокоптерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «набор школьника» в 2019 году подорожал на 6%.