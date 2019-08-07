«Набор школьника» в 2019 году подорожал на 6%

«Школьный набор» в России подорожал. В этом году, чтобы подготовить ребенка к учебе, родители потратят на 6% больше, чем в прошлом.

По результатам данных, поступающих с онлайн-касс магазинов, средний чек на товары для учащихся составил около 11 тысяч рублей. Значительно больше стали тратить на одежду. Блузки и рубашки подорожали почти на 30%. А вот готовые комплекты формы на 6% В целом на подготовку школьника к первому сентября уйдет более 21 тысячи рублей семейного бюджета.