«Набор школьника» в 2019 году подорожал на 6%

, 19:09 Эфирная новость 55

Эксперты подсчитали, что в целом на подготовку школьника к первому сентября придется выделить более 21 тысячи рублей семейного бюджета.

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Фото, видео : ТАСС/Иванов Олег, 5-tv.ru

«Школьный набор» в России подорожал. В этом году, чтобы подготовить ребенка к учебе, родители потратят на 6% больше, чем в прошлом.

По результатам данных, поступающих с онлайн-касс магазинов, средний чек на товары для учащихся составил около 11 тысяч рублей. Значительно больше стали тратить на одежду. Блузки и рубашки подорожали почти на 30%. А вот готовые комплекты формы на 6% В целом на подготовку школьника к первому сентября уйдет более 21 тысячи рублей семейного бюджета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Калининграде помогают матерям, оказавшимся в сложной ситуации. В социальном центре женщинам оказывают любую помощь — от простых кулинарных советов до бесплатной юридической консультации.

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