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Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Насти Орловой

, 9:55 Эфирная новость 26

У Насти врожденный нефротический синдром. Единственный шанс на спасение — трансплантация. Но до этого девочке надо пройти курс дорогостоящего лечения. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стала Настя Орлова.

У малышки врожденный нефротический синдром и вся ее жизнь полностью зависит от аппарата искусственной почки. Единственный шанс на спасение — трансплантация. Но до операции малышке необходимо пройти курс лечения, стоимость которого — почти два с половиной миллиона рублей, таких денег у многодетной семьи нет.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги. Орг» 8 миллионов 906 тысяч 699 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Дианы Арифулиной.

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