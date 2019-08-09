Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Насти Орловой

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стала Настя Орлова.

У малышки врожденный нефротический синдром и вся ее жизнь полностью зависит от аппарата искусственной почки. Единственный шанс на спасение — трансплантация. Но до операции малышке необходимо пройти курс лечения, стоимость которого — почти два с половиной миллиона рублей, таких денег у многодетной семьи нет.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги. Орг» 8 миллионов 906 тысяч 699 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Дианы Арифулиной.