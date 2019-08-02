Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Дианы Арифулиной

, 10:15 Эфирная новость 37

У Дианы редкий врожденный порок сердца. Два года девочка провела в реанимации, подключенная к кардиостимулятору. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 271

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стала пятилетняя Диана Арифулина. У девочки редкий врожденный порок сердца. Первые два года своей жизни она была подключена к кардиостимулятору. А теперь Диане требуется операция, чтобы сердце могло биться самостоятельно.

За этот сложнейший случай взялись врачи из Германии, меньше чем через месяц Диану должны прооперировать. Семья собрала большую часть денег. Не хватало миллиона рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» 6 миллионов 430 тысяч 747 рублей. Спасибо вам за отзывчивость!

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Лизы Акперовой.

Тема:
День Добрых Дел 271
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