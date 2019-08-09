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  4. Рудова раскритиковала протест Ратаковски против канонов красоты

Рудова раскритиковала протест Ратаковски против канонов красоты

, 15:29 Фото 99

Актриса прокомментировала фотографию модели, на которой она позирует с небритыми подмышками.

Фото : Instagram @rudovanata

Последняя публикация модели Эмили Ратаковски вызвала всплеск обсуждений в сети. Эталон красоты и женственности решила пойти против установленных в обществе канонов и провела фотосессию, где продемонстрировала небритые подмышки. Таким образом актриса выразила свое убеждение в том, что женщины должны выглядеть так, как хотят, а не подчиняться бытующим стереотипам.

Однако поклонники теледивы ее выходку не оценили. В числе тех, кто предался критики, оказалась и известная российская актриса Наталья Рудова. В сторис в Instagram она высказалась относительно последней фотографии Ратаковски. Кинозвезда отметила, что американская знаменитость резко упала в ее глазах и из секс-символа превратилась в «уродливую, антисекси-телку».

Instagram @rudovanata

Пользователи согласились с мнением артистки. Она провела в соцсети опрос, по результатам которого большинство гуру красоты негативно восприняли эксперимент Ратаковски с внешностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ратаковски гордится небритыми подмышками.

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