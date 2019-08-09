Рудова раскритиковала протест Ратаковски против канонов красоты

Последняя публикация модели Эмили Ратаковски вызвала всплеск обсуждений в сети. Эталон красоты и женственности решила пойти против установленных в обществе канонов и провела фотосессию, где продемонстрировала небритые подмышки. Таким образом актриса выразила свое убеждение в том, что женщины должны выглядеть так, как хотят, а не подчиняться бытующим стереотипам.
Однако поклонники теледивы ее выходку не оценили. В числе тех, кто предался критики, оказалась и известная российская актриса Наталья Рудова. В сторис в Instagram она высказалась относительно последней фотографии Ратаковски. Кинозвезда отметила, что американская знаменитость резко упала в ее глазах и из секс-символа превратилась в «уродливую, антисекси-телку».
Пользователи согласились с мнением артистки. Она провела в соцсети опрос, по результатам которого большинство гуру красоты негативно восприняли эксперимент Ратаковски с внешностью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ратаковски гордится небритыми подмышками.