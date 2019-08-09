Американская модель Эмили Ратаковски всерьез взялась за отстаивание прав женщин, которые, по ее глубокому убеждению, должны решать сами, как им выглядеть.

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Протест навязываемым обществом канонам красоты девушка решила выразить весьма своеобразно — она снялась в фотосессии в нижнем белье. Для ее поклонников уже давно очевидно, что ее тело совершенно. Однако на этот раз Ратаковски действительно удивила — на черно-белом снимке она демонстрирует небритые подмышки.

« Дайте женщинам возможность быть такими, какими они хотят, и быть такими многогранными, насколько они могут. Я написала эссе о важности права женщины на выбор (как одеваться, что публиковать в соцсетях, бриться или нет), и не важно, как она должна его преподносить. Занимайтесь своим делом, леди, чтобы это ни было », — подписала она фото.

Instagram @emrata

Подписчицы 28-летней модели восхитились ее смелостью и самоиронией. Впрочем, нашлись комментаторы мужского пола, не до конца понявшие — почему лично от них прекрасный пол требует брить подмышки, так как это более эстетично и гигиенично, а теперь вот даже их кумир перестала это делать.

Ранее в абсолютно голом виде Ратаковски высказалась о запрете абортов.