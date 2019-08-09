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  4. Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД — видео

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД — видео

, 15:15 Видео 104

Информация по несанкционированной акции 3 августа в Москве была опубликована на сайте дипмиссии и в аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента в Twitter.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, /Новодережкин Антон, /Терещенко Михаил

Советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с публикацией в официальном аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепа в Twitter и на сайте дипмиссии информации о несанкционированной акции, прошедшей в столице 3 августа, сообщает в пятницу, 9 августа, RT.

Отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство сделало Тиму Ричардсону представление.

«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — подчеркнули в российском МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в несогласованных акциях в центре Москвы обнаружили американский след. В Совете Федерации назвали недавние незаконные мероприятия в столице масштабной попыткой вмешательства во внутреннюю политику России.

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