Советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с публикацией в официальном аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепа в Twitter и на сайте дипмиссии информации о несанкционированной акции, прошедшей в столице 3 августа, сообщает в пятницу, 9 августа, RT.

Отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство сделало Тиму Ричардсону представление.

« Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны », — подчеркнули в российском МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в несогласованных акциях в центре Москвы обнаружили американский след. В Совете Федерации назвали недавние незаконные мероприятия в столице масштабной попыткой вмешательства во внутреннюю политику России.