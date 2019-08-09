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В ДНР заявили о гибели двух человек после очередного обстрела ВСУ

, 22:55 37

По словам Дениса Пушилина, военные Незалежной нарушили режим прекращения огня, заявленного на заседании Контактной группы в Минске.

Фото : © РИА Новости/ Дэн Леви

В ДНР заявили об обстреле со стороны сил ВСУ поселка Коминтерново вечером 9 августа. По данным главы самопровозглашенной Донецкой республики Дениса Пушилина, в результате атаки украинских военных погибли два ополченца.

Вопреки договоренностям о режиме прекращения огня, о котором было заявлено на заседании Контактной группы в Минске, бойцы ВСУ начали массированный обстрел жилых домов. В том числе огонь по поселку велся из автоматических станков гранатометов и стрелкового оружия, а также из БМП, указывается в заявлении на официальном сайте глав ДНР.

Денис Пушилин заявил, что подобные атаки украинских военных совершены с целью спровоцировать ополченцев нарушить договоренности, достигнутые в Минске, и в очередной раз доказывают нежелание Киева вести мирный диалог. Глава ДНР предостерег власти Незалежной от дальнейших провокаций, так как в случае очередного нарушения договоренностей, на действия ВСУ будет дан «симметричный ответ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ДНР сообщает об активной подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе.

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