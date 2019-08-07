ДНР сообщает об активной подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о подготовке ВСУ к активным боевым действиям. Экстренное заявление официального представителя ведомства опубликовано поздно вечером во вторник, 6 августа, на официальном сайте самопровозглашенной ДНР.

В нем говорится, что разведка получила данные о том, что украинские войска приведены в боевую готовность и выдвигаются на передовые позиции со стороны Мариуполя. Кроме этого зафиксирована повышенная активность беспилотников на линии соприкосновения.

« Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей Республики» , — говорится в заявлении.

В руководстве ДНР также не исключают, что для создания повода для наступления в ближайшее время ВСУ организуют провокации, жертвами которых могут стать украинские военные или мирные жители.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандской четверки» как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. С 21 июля на югов-востоке Украины действует перемирие, однако обе стороны постоянно заявляют о его нарушении.