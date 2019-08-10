Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Также сообщается, что трое человек получили ранения во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.

Все пострадавшие находятся в больницах под наблюдением врачей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что причиной пожара на военном объекте в Северодвинске в Архангельской области 8 августа является взрыв и возгорание изделия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В ведомстве подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было. Радиационный фон на месте ЧП находится в норме.