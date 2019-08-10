Fitch повысило суверенный рейтинг России: что это значит?

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о повышении долгосрочного
Аналитики Fitch Ratings отметили, что наша страна укрепила политическую базу, которая заслуживает доверия и обеспечивает улучшенную
Также в пресс-релизе отмечается, что политика России, которая подкреплена более гибким обменным курсом, даст возможность нашей стране справиться с повышенным риском санкций.
Министр финансов РФ Антон Силуанов дал оценку изменениям рейтинга России. По его словам, Fitch Ratings по сути в суждениях
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного.