Fitch повысило суверенный рейтинг России: что это значит?

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о повышении долгосрочного рейтинга России с уровня BBB- (с минусом) до BBB. Такие данные приводятся в пресс-релизе.

Аналитики Fitch Ratings отметили, что наша страна укрепила политическую базу, которая заслуживает доверия и обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность. Т акже уточняется, что этот факт поможет снизить влияние зависимости от цен на нефть в экономике и поддержит стойкость к внешним потрясениям.

Также в пресс-релизе отмечается, что политика России, которая подкреплена более гибким обменным курсом, даст возможность нашей стране справиться с повышенным риском санкций.

Министр финансов РФ Антон Силуанов дал оценку изменениям рейтинга России. По его словам, Fitch Ratings по сути в суждениях «вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года» . Также он отметил, что эта новость в очередной раз подтверждает что «российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного.